Boeckx had wel een heel speciale reactie na match Tielemans: "Matig!" en "Nu mag hij die ook wel eens scoren"

Frank Boeckx blijft de geluksbrenger van Anderlecht. Nog steeds heeft paars-wit geen match verloren sinds hij tussen de palen staat. En ja, ook hij had een reactie voor Youri Tielemans, al was het niet wat zijn 'vice-kapitein' verwachtte. Of misschien toch wel...

Boeckx is in de groep de grote sfeermaker. Je weet nooit wat je van hem kan verwachten, maar dat er een kwinkslag zal komen, daar mag je geld op inzetten. "Wat ik aan Youri zei na de match? (uitgestreken gezicht) 'Matig ingevallen hé! Ja, serieus, dat zei ik hem. (lacht) Maar hij weet dat ik dat niet meen."

Maar iets serieuzer. "Ja, Youri scoort dit soort goals ook op training. Hij steekt heel wat werk in zijn traptechniek. En hij heeft het talent. Maar op training vliegen de vrije trappen ook zoals niets binnen. Dat wil ik nu ook wel eens zien op match. Dat hij die ook maar eens begint te scoren."

"Het is weinigen gegeven: links of rechts, het maakt hem niet uit. We hadden het moeilijk en dan beslist Youri om 'efkes een balleke binnen te trappen'. Klasse hé. Meer kan je daar niet over zeggen."