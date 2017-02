Haalt Club Brugge binnenkort enorme versterking? "Misschien volgende zomer"

Foto: © Photonews

Club Brugge haalde tijdens de wintermercato heel wat nieuwe spelers in huis. Onder meer Helibelton Palacios, Lex Immers en Dorin Rotariu zetten hun krabbel bij de regerende landskampioen. Eén man kwam niet naar het Jan Breydelstadion: Tal Ben Haim.

Club Brugge aasde weken aan een stuk op de flankaanvaller van Maccabi Tel Aviv, maar die ploeg wilde de jackpot vangen. De Israëlische topclub wilde zomaar eventjes meer dan 4 miljoen euro voor de 27-jarige Ben Haim vangen. Een bedrag dat blauw-zwart uiteindelijk niet op tafel wilde leggen.

“Jammer”, zegt Lior Refaelov in Het Laatste Nieuws. “Tal en ik zijn goede vrienden, al sinds ik met hem bij de nationale beloften speel. Ook onze vrouwen komen goed overeen, het was leuk geweest om een landgenoot in de kleedkamer te hebben. (glimlacht) Misschien volgende zomer.”