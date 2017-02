VIDEO: Hernán Losada pakt opnieuw uit met héérlijke vrijschop: "Ik wist al bij m'n aanloop dat hij er in zou gaan"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk blijft autoritair aan de leiding in de Super Amateur Liga. Door twee vroege doelpunten van Placca en Geudens was de wedstrijd tegen Oosterzonen al na een kwartier gespeeld. Hernán Losada zette in de tweede helft de kers op de taart.

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd achtte pubiekslieveling Hernán Losada zijn moment gekomen. Hij lokte een vrijschop uit en ging zelf achter de bal staan. De 34-jarige middenvelder krulde het leer enig mooi in de winkelhaak: 3-0 (zie video onderaan). Het deed de Argentijn zichtbaar deugd want er hangt hem een schorsing van twee weken boven het hoofd na zijn rode kaart tegen Heist.

"Volgende week hebben we geen wedstrijd en daarna moet ik er misschien twee missen door die schorsing", zei Losada na de wedstrijd. "Ik heb vandaag dan ook extra meters gelopen omdat ik een tijdje langs de kant zal staan. Het is niet leuk om in de tribune te moeten zitten als de ploeg zo goed draait. Woensdag trekken we naar Brussel. De bond vraagt twee speeldagen, wij willen er maar één."

Veel vertrouwen

Zijn heerlijke vrijschop verzachtte de pijn. "Ja, het is al m'n derde dit seizoen. En we krijgen niet zoveel vrije trappen op een gunstige positie", klonk Losada trots. "Dit keer ging ik met heel veel vertrouwen achter de bal staan. Ik wist eigenlijk al bij m'n aanloop dat de bal er in zou gaan. Het publiek ook? Ja, veel supporters hebben het doelpunt gefilmd. Ze hadden blijkbaar veel vertrouwen in mij (lacht). Het was een schone goal", besloot de Argentijnse publiekslieveling.