Unieke keeperdag dit jaar in Grotenberge

Foto: © Jasmien Van Wambeke

De nieuwe Nicky Evrard, Justien Odeurs of Diede Lemey worden misschien wel gevormd op de keeperdag in Grotenberge op 12 april. Heel wat geïnteresseerde keepsters kwamen er een unieke training meemaken.

Vorig jaar was de dag op het jeugdcomplex van het Freethielstadion een groot succes, met heel wat deelnemende keepsters uit verschillende ploegjes in de buurt.

"Onze doelgroep was voor alle leeftijden, jeugd & seniors zowel voor provinciaal als nationaal niveau", aldus organisator Damien D'Hollander. "We wilden de keepsters in de kijker zetten, aangezien veel vrouwenclubs nog niet beschikken over een keepertrainer."

Dit jaar gaat het door op de terreinen van Eendracht Elene-Grotenberge. Een samenwerking tussen enerzijds de vrouwenafdeling van Eendracht Elene-Grotenberge (3e prov. Oost-Vlaanderen) en Keeper Academy Prosave. Meer info op deze site.