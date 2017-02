Siani blaast: "Tielemans is van een ander niveau"

Foto: © Photonews

KV Oostende leed vanavond een 1-4-nederlaag tegen RSC Anderlecht. De cijfers ogen heel erg zwaar, maar daar is Sebastien Siani het helemaal niet mee eens.

"Het is lastig om bij zo'n uitslag te ontkennen dat RSC Anderlecht onverdiend heeft gewonnen", stelt Sébastien Siani. "Maar je kan ook helemaal niet zeggen dat we verdiend verloren hebben."

De aanvoerder van de Kustboys - onlangs nog laureaat op de Afrika Cup - weet perfect waar het schoentje heeft gekneld. "We waren simpelweg niet efficiënt genoeg in de zone van de waarheid."

Ik wil niet met een negatief gevoel naar huis - Sébastien Siani

"En Youri Tielemans is natuurlijk van een ander niveau. (lacht) Dat is echt een grote speler. We kennen hem en weten dat hij een goed schot in huis heeft. Maar dan nog..."

"Al wil ik niet met een negatief gevoel naar huis", besluit Siani. "We hebben een les geleerd en nemen dat mee naar de volgende wedstrijd op het veld van KVC Westerlo. En daar zullen we reageren."