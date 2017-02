Spelen de Rode Duivels Thierry Henry kwijt aan Engelse grootmacht? 'Hoofdaandeelhouder ziet hem als de geschikte kandidaat'

Foto: © photonews

De Belgische voetbalbond (KBVB) pakte deze zomer uit met de aanstelling van Thierry Henry als T3 bij de Rode Duivels. De Franse routinier moet onze nationale ploeg ervaring bijbrengen richting het WK van 2018 in Rusland.

Of de ex-spits tot dan aan boord blijft is zeer de vraag. Mirror meldt namelijk dat Henry aan Arsenal wordt gelinkt om er zijn landgenoot Arsène Wenger op te volgen. Le Professeur kwam deze week onder vuur te liggen na de 5-1-blamage in de Allianz Arena van Bayern München.

Hoofdaandeelhouder bij The Gunners Stan Kroenke ziet volgens Mirror in Henry de ideale opvolger. De Fransman zou in zijn eerste maanden immers een goede indruk hebben achtergelaten bij de Duivels. Een andere belangrijker pion, Alisher Usmanov, heeft dan weer meer vertrouwen in Diego Simeone, huidig coach van Atlético Madrid.