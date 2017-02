Zlatan doet het wéér! Met deze vreemde, maar knappe goal trekt Ibrahimovic Manchester United over de streep

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Manchester United staat een ronde verder in de FA Cup. De ploeg van José Mourinho kwam al vroeg op achterstand, maar invallers Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic maakten uteiindelijk het verschil.

Na de Europa Leaguewedstrijd tegen Saint-Etienne van afgelopen donderdag liet Mourinho enkele sterkhouder rusten op het veld van Blackburn Rovers. Niet meteen de beste zet, zo bleek. Na een goed kwartier spelen kwam United op achterstand door een doelpunt van Graham.

Rashford hing de bordjes amper tien minuten later alweer in evenwicht, maar The Red Devils konden het verschil pas maken na de inbreng van Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba. Laatstgenoemde verstuurde een lange bal richting Zlatan, waarna de Zweed de rest deed. Een vreemde fase, want Ibrahimovic kreeg wel erg veel ruimte en tijd. Maar toch, mooi afgewerkt. Bekijk de beelden hieronder: