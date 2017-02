Clean sheet nummer 14 voor Mechelen, nummer 9 voor Coosemans: "Wij gaan niet shaken na een 1-0-voorsprong"

Clean sheet nummer 9 voor Colin Coosemans, nummer 14 in totaal voor KV Mechelen. De indrukwekkende lijst wedstrijden zonder tegengoal werd zaterdag tegen Sporting Lokeren nog wat aangedikt.

Dit zijn mooie statistieken, hopelijk komen er nog een paar bij", glunderde Coosemans na de 3-0-overwinning tegen Lokeren. De goalie verklaart het solide succes.

"Er is de afgelopen maanden een soort van samenhorigheid gecreëerd in de groep. We spelen heel compact, en duwen de volledige match door. Na een 1-0-voorsprong beginnen we niet te shaken. Dat onderscheidt ons van andere ploegen."

"Voor ons kan alles op Standard

Volgende week gaat Coosemans op Sclessin op zoek naar zijn tiende clean sheet van het seizoen. En die zal welkom zijn want Malinwa kon deze eeuw nog niet winnen uit bij Standard. "De druk ligt nog steeds bij de andere ploegen", besluit Coosemans. "Voor ons kan alles op Standard."