Ploegmaats lyrisch over Esiti: "Een monster, een beest. Hém zie je niet in de gym, hij heeft het niet nodig"

Foto: © photonews

Anderson Esiti vocht tegen Standard opnieuw een heleboel duels op het middenveld uit. De sterke Nigeriaanse middenvelder lokt ook bij ploegmaats lovende reacties uit.

“Hij werkte opnieuw enorm hard vandaag. Hij is écht een beest, dus zal hij zeker gerecupereerd zijn tegen donderdag”, liet Mitrovic geen ruimte voor twijfels. Ook Renato Neto kon zijn ogen amper geloven. "Wat een monster."

In de fitness? Daar zie ik hem niet. Ik heb dat nodig, hij niet, hé -Renato Neto

"Dit is niet meer normaal, het lijkt wel alsof hij geen mens is", lachte de Braziliaan achteraf. "Hij speelde opnieuw goed, net als tegen Tottenham. Hij toonde zijn fysieke klasse en zijn perfecte mentaliteit." Neto leek zelfs een beetje jaloers. Op de goeie manier.

"Of ik hem in het krachthonk zie? Neen, hij is daar nooit, hé. Hij heeft het niet nodig", lachte Neto. "Ik zit daar, ik heb dat wel nodig, om wat in te halen. Het is goed dat ik niet tegen hem moet spelen. Hij blijft maar doorgaan, het is goed om zo iemand naast je te hebben."