Deze drie ploegen vervoegen volgens Herman Brusselmans Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem in PO1

Foto: © photonews

Oostende, Mechelen, Charleroi, Genk, Gent en misschien ook nog Standard strijden voor drie resterende plaatsen in de play-offs. In de laatste drie duels kan er nog heel wat gebeuren.

"Ik denk dat Mechelen en Racing Genk het niet halen", liet analist Herman Brusselmans zondagavond in Stadion zijn licht schijnen over het competitieslot. "Ik ga ervan uit dat AA Gent, KV Oostende en ik vrees ook Charleroi wel PO1-voetbal zullen spelen."

En wat dan met Standard, dat er mogelijk nog drie punten bij krijgt na die gestaakte match op Mambourg? "Als Standard zijn punten van in Charleroi niet krijgt, is het gedaan. In het andere geval komen ze op 40 punten. En de PO1-kandidaten spelen nog verschillende keren tegen elkaar. Dan kan er nog veel."