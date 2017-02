Nog meer 'Winfies' uit Ruddervoorde, Aalst, Drongen, Briel, Hoogstraten, Gent en Temse

Foto: KFC Daring Ruddervoorde

Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen!

We deelden op zondag al flink wat winfies, maar de rest van het weekend en zelfs gisteren en vandaag bleven de inzendingen binnenlopen. Dus geven we jullie nog een extra inzicht in de winfies van afgelopen weekend.

De Dames van Eendracht Aalst wonnen van Drongen:

Drongen B won dan weer van dendermonde met 5-0 in dames 3de provinciale B.

Briel ging winnen bij Juventus Schoonaarde met 0-2 en dat leverde deze foto op:

Bij KFC Daring Ruddervoorde dubbel feest (zie ook boven):

Hoogstraten won met 1-9 bij Immer Voort:

De Gent Ladies U13 én U15 wonnen op de Peepl Girls Cup:

En ook bij Temse waren ze gelukkig dit weekend. Ze speelden als team en vochten voor elke bal tegen Waarschoot en wonnen zo knap met 1-0 in eigen huis.