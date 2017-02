37 speelminuten in een maand voor Sven Kums zorgen voor twijfelachtige toekomst bij Udinese

Sven Kums vertrok bij Gent als Gouden Schoen-winnaar naar Watford in de Premier League, dat hem meteen uitleende aan het Italiaanse Udinese. Nog steeds een mooie transfer, ware het niet dat de Belgische motor op het middenveld nog nauwelijks aan spelen toekomt.

Sven Kums speelde dit seizoen 21 wedstrijden, waarvan 17 in de basis. De andere keren viel hij in, Kums werd ook al zes keer naar de kant gehaald. Dat is helemaal niet slecht, zou je denken, maar de voorbije weken is hij ietwat op een zijspoor geraakt bij de Italiaanse middenmoter.

Het keerpunt was de wedstrijd tegen AS Roma, waar Kums op het middenveld totaal overklast werd door uitgerekend Radja Nainggolan. Sindsdien speelde hij in vier wedstrijden (tegen Sassuolo, Fiorentina, Chievo en Empoli) nauwelijks 37 minuten.

Udinese staat momenteel dertiende in de Serie A. Dat is te hoog om iets te verliezen, maar te laag om nog iets te winnen. Het wordt afwachten om te zien wat de speelkansen van Sven Kums nog zullen zijn, en hoe dat zijn vertrek naar Watford nog beïnvloedt.