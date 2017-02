Wim De Coninck stelt iets vast in de Jupiler Pro League: "Het is alsof ze kampioen gaan worden"

Foto: © Photonews

Met nog amper drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie, naderen de play-offs met rasse schreden. Club Brugge en RSC Anderlecht staan beiden met 55 punten aan de leiding, maar wie is nu dé titelfavoriet?

Analist Wim De Coninck lijkt steeds meer in te zetten op paars-wit. "René Weiler maakt soms op het eerste zicht rare keuzes, maar wat me opvalt is dat ze vaak in zijn voordeel uitdraaien”, zegt De Coninck in Sport/Voetbalmagazine.

"Als je iemand van het vijftal Adrien Trebel, Youri Tielemans, Sofiane Hanni, Leander Dendoncker en Nicolae Stanciu uit de ploeg moet zetten, kom je nooit bij Tielemans terecht."

"Opeens staat heel die ploeg er" - Wim De Coninck

"Weiler deed het in Oostende wél, ook om Trebel nog eens een kans te geven en omdat hij vond dat Tielemans wat rust kon gebruiken. Of de speler het daarmee eens was, weet ik niet, maar zijn prestatie bij de invalbeurt mocht er zijn”, merkt De Coninck op.

De gewezen doelman durft zelfs te stellen dat Anderlecht de titel kan pakken. "Opeens staat heel die ploeg er. Vier goals tegen Zulte Waregem, nu vier in Oostende en tussendoor een Europese zege. Het is alsof ze kampioen gaan worden. Wie had dat een paar maanden geleden gezegd?"