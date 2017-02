Nog slechts drie speeldagen te gaan, maar enkel deze vier eersteklassers kennen nu al hun lot

Nog drie speeldagen en dan zit de reguliere competitie in de Jupiler Pro League anno 2016-2017 er alweer op. Met nog slechts drie speeldagen voor de boeg blijft het wel ongemeen spannend: amper vier ploegen kennen momenteel hun lot.

We beginnen met de evidentie zelve: Club Brugge en RSC Anderlecht tellen ieder 55 punten en zijn zeker van een deelname aan play-off 1. Wie hen binnenkort zal vergezellen weten ze nog steeds niet zeker. Zulte Waregem (50 punten) staat er als derde goed voor, maar zelfs Francky Dury en zijn mannen kunnen mathematisch nog uit de top zes tuimelen.

Zeker van play-off 1:

Club Brugge

Anderlecht

Zulte Waregem en zes andere ploegen willen mee naar play-off 1

Met KV Oostende, KV Mechelen, Sporting Charleroi, KRC Genk, KAA Gent én Standard strijden er nog eens zes ploeg om een plaatsje bij de zes beste leerlingen van de klas. Wat nu al zeker is: het wordt ongemeen spannend en er blijven sowieso enkele teleurgestelde teams achter na afloop van speeldag dertig.

Willen mee naar play-off 1:

Zulte Waregem

KV Oostende

Sporting Charleroi

KV Mechelen

KAA Gent

KRC Genk

Standard

Zeker van play-off 2:

Sporting Lokeren

KV Kortrijk

Lokeren en Kortrijk hebben niets meer te verliezen, Moeskroen in vieze papieren

Vervolgens richten we onze blik op de onderste regionen van het klassement, want ook daar is nog niets beslist. Moeskroen staat er momenteel het slechtst voor. De Henegouwers zijn allerlaatste met achttien punten, vier eenheden minder dan de nummer vijftien KVC Westerlo. Voor STVV, Waasland-Beveren en KAS Eupen zou het al heel slecht moeten lopen, maar ook zij zijn mathematisch nog niet zeker van het behoud.

In de middenmoot kennen twee ploegen sinds het voorbije weekend hun lot. Sporting Lokeren en KV Kortrijk hebben niets meer te winnen of te verliezen. Zij spelen straks in play-off 2 en kunnen zich tijdens de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie rustig voorbereiden op die play-offs.

Kunnen nog degraderen: