Sef Vergoossen heeft het niet zo begrepen op smaakmaker van Genk: "Hij pakt geen bal, kan niet koppen en schakelt soms te laat om"

Foto: © Photonews

KRC Genk is dezer dagen in een spannende strijd om een play-off 1-ticket verwikkeld. De Limburgers doen er alles aan om bij de eerste zes in de Jupiler Pro League te zijn en hebben daar wellicht ook een goede Alejandro Pozuelo voor nodig.

Voormalig Genk-coach Sef Vergoossen is evenwel niet onder de indruk van Pozuelo. “Ik heb af en toe erg veel moeite met hem. Hij pakt in verdedigend opzicht geen bal af, hij kan niet koppen en schakelt soms te laat om; dan zit hij nog in het rouwproces. Daar staat tegenover dat hij ook heel verrassende en fantastische dingen kan doen”, zegt Vergoossen in Sport/Voetbalmagazine.

“Het probleem is dat zijn kwaliteiten en zijn mindere eigenschappen zo verschrikkelijk ver uit elkaar liggen. Hij kan een elftal over een dood punt tillen, maar hij kan een ploeg ook in de problemen brengen.”