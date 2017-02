Buffalo Van de Velde pakt groots uit: "Ik doe dit niet altijd, maar in de Champions of Europa League kan ik Gent uitstraling geven geven voor de rest van de wereld"

Foto: © Voetbalkrant.com

De fans van AA Gent tellen de uren af richting de magische honderdste Europese match op Wembley. Ruim 7.500 supporters zijn tegen Tottenham Hotspur van de partij, net als überbuffalo Van De Velde.

Uitgedost in de typische klederdracht leeft Van de Velde net als de duizenden anderen in de Ghent Village toe naar de ontmoeting met de Spurs. De Buffalo werd niet zoals enkele collega-supporters getroffen door de storm Doris. "In laatste instantie hebben we voor het vliegtuig gekozen. Dat bleek uiteindelijk de juiste keuze", vertelt hij met de knipoog voor de camera van Voetbalkrant.com.

"We deden er alles aan om dit unieke moment mee te maken. Als je naar Wembley kan komen met 8.000 mensen, dan moet je dat doen. Dan mag een storm je niet tegenhouden."

Ik kreeg wel een opmerking 'The first Indian in England', maar dat nemen we erbij - Buffalo Van de Velde

Van de Velde valt in zijn outfit natuurlijk op. "Ik doe dit niet altijd, maar in de Champions of Europa League kan ik mijn ploeg meer uitstraling geven naar de rest van de wereld. Of ik makkelijk in Londen geraakte? Ik kreeg wel een opmerking 'The first Indian in England', maar dat nemen we erbij. Ik ben hier om de Buffalo's te steunen."

"Nog een pronostiekje? Ik ga voor 0-1, dat is voldoende. Ik hoop dat Jérémy Perbet net als in de heenmatch scoort!"