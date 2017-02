Anderlecht gehavend aan de aftrap: zeker geen Hanni, maar ook geen Teo?

Anderlecht zal tegen Zenit Sint-Petersburg wellicht niet op volle kracht kunnen spelen. Het verloor Sofiane Hanni al tegen Oostende en ook Kara sukkelt nog steeds met de knie. Maar er zijn nog zorgen.

"Trebel, Appiah en Kara bleven in België", aldus coach Weiler in Het Laatste Nieuws. Er bleef echter nog iemand binnen onze landsgrenzen. "Wie was die vierde nu ook alweer? Juist Hanni." Weiler moest het even aan de persverantwoordelijke vragen. "Ik concentreer me op de spelers die hier wel zijn."

Toch is het bij hen ook niet al rozengeur en maneschijn. Zo zou ene Lukasz Teodorczyk, toch geen onbelangrijke pion, twijfelachtig zijn. Hij greep tijdens de training in Sint-Petersburg naar de hamstrings. Het zou een aderlating zijn mocht de topschutter niet aan de aftrap kunnen komen.