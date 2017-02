Conte is zot van de Chelsea-fans: "En toen hoorde ik het: 'Antonio Antonio Antonio'"

Chelsea is goed op koers om de Premier League-trofee in de lucht te steken, en dat heeft het voor een groot deel te danken aan Antonio Conte. De coach had het over de wederzijdse liefde met de fans van The Blues.

De Italiaanse coach kan niets verkeerd doen bij Chelsea en dat was al zo van bij zijn eerste wedstrijd, zegt hij zelf in Metro. Dat was een overwinning tegen West Ham op de openingsspeeldag van het seizoen. "Ze zijn ongelooflijk. Voor mijn eerste match tegen West Ham hadden ze vlaggen in de Tricolore (de Italiaanse driekleur).

"En ze toonden geweldig enthousiasme en passie. Het is geweldig als ze mijn naam roepen, thuis of uit. Soms is het een beetje beschamend, maar geweldig. De eerste keer dat het gebeurde, tegen Everton, zei mijn assistent-trainer: 'Meneer, het publiek zingt voor jou.' En toen hoorde ik het: 'Antonio Antonio Antonio ...'"