De Ceulaer kan Westerlo vroeger dan verwacht in 1ste houden: "Ik verbijt de pijn nog steeds, maar medisch kan me niets overkomen"

Foto: © photonews

Benji De Ceulaer maakte afgelopen vrijdag tegen Club Brugge veel vroeger dan verwacht zijn rentree. Eind november liep de 33-jarige aanvaller immers een zware schouderblessure op die hem net geen drie maanden aan de kant hield.

Westerlo-coach Jacky Mathijssen verraste vriend en vijand door De Ceulaer in een topmatch tegen de landskampioen voor de leeuwen te gooien. "Hij had mij en Maxime Annys overdag al gevraagd of we iets vroeger op de club konden zijn", blikt de Limburger bij Voetbalkrant.com terug naar vorige week. "Toen vernamen we dat we zouden starten."

Een pluim voor de mensen die me continu bijstonden - Benji De Ceulaer

"'Ik weet dat jullie een meerwaarde kunnen zijn', vertelde hij ons. "Ik voelde me er klaar voor. Eindelijk kon ik weer genieten van het spelletje. Want die blessure kwam mentaal heel hard aan. (Dat kan u HIER nog eens lezen) Dankzij de mensen die mij continu bijstonden, sta ik er weer vroeger dan verwacht. Een pluim voor hen."

De Ceulaer wordt nog dagelijks herinnerd aan zijn schouderletsel. "Ik verbijt de pijn nog steeds. 's Ochtends voelen de spieren stijf aan, en het littekenweefsel moet nog genezen. Of ik de duels schuw? Op training deed ik specifieke oefeningen waarbij ik de duels steeds meer moest opzoeken. Medisch gezien kan me niets meer overkomen", besluit De Ceulaer.