VIDEO: Gent-fans maken indruk met optocht naar Wembley

Foto: © Voetbalkrant

Sommige Gent-fans hadden met de ferry wat moeite om tot in Londen te geraken, maar toen ze er eenmaal waren, werd er een feestje gebouwd aan de Green Man Pub. Met duizenden trokken ze in stoet naar Wembley.

De optocht was alvast indrukwekkend. Een Britse politieagent vertrouwde ons toe dat hij zelden zó onder de indruk was van een supportersschare. Het was amper een mijl stappen van de Pub tot aan het stadion, maar het was zeker de mozite.

We liepen de hele optocht mee en filmden het gebeuren. Hieronder kan je het bekijken. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.