Politiek wil het niet, Verhaeghe wil het niet, maar de fans willen absoluut het nieuwe Eurostadion

Foto: © photonews

Wat denken de fans nu eigenlijk over het Eurostadion? Op dit moment wordt alles boven hun hoofd beslist en moeten ze alles in de kranten lezen.. Zelf kregen ze uitleg van bouwheer Ghelamco en achteraf hadden ze een duidelijke mening.

De fans die aanwezig waren op de grote infosessie van Ghelamco kregen vrijdag het nieuws te horen dat Anderlecht zich terug trok. "Ik vind het allemaal zever. Ze wisten toch heel goed wat ze moesten betalen", klonk het duidelijk.

En dat was wat de algemene teneur. "Voor mij is het om druk te zetten. Ze hebben toch getekend", aldus Gaetan Grienard, lid van RDF Kumtich. "Ghelamco heeft hier al veel geld in geïnvesteerd. Ik denk trouwens dat het zonder Anderlecht ook zal lukken. Je hebt restaurants, winkels,... Neem het voorbeeld van Sint-Truiden. Ze zeiden van Duchâtelet dat het een zot was. Maar hij heeft het toch goed bekeken. Door alle handelszaken betaalt dat stadion zichzelf terug."

Voor mij is het belangrijk dat er niet te veel file is

De plannen van het Eurostadion vielen wel in de smaak. "Het stadion zelf? Het doet een beetje denken aan Lyon, wat al fantastisch was. Dit ziet er nog beter uit. Ik ben ook al in Amsterdam geweest en dat vond ik zelf niet zo makkelijk. Wat voor mij heel belangrijk is dat er niet te veel file is. Wij komen bijvoorbeeld van Tienen en na een match duurt het minstens twee uur voor we thuis zijn. En daar is al rekening mee gehouden."

"Een supporter denkt ook aan hoe hij aan het stadion gemakkelijk geraakt en dat het niet te duur is", zei Christophe Tesseur. "Stel dat ze 50 euro beginnen vragen voor een ticket en 4 euro voor een pintje. Dan gaan de mensen ook niet komen. Het project is heel schoon en is een meerwaarde voor België. Als je de stadions in België bekijkt, dan is dat toch treurig."

Het zou een nieuwe start zijn, want het Koning Boudewijnstadion is niet zo populair

Maar met al die beslommeringen wordt rekening gehouden. "Zowel de fans als de spelers hebben dit stadion nodig", aldus John Ghislain van de Belgian Ultras. "Ze houden ervan om hier in België moeilijk te doen. Ik hoop dat het er komt. De politiek moet ook wat water bij de wijn doen. Want hier is echt rekening gehouden met alles wat wij wilden."

"Ik ben zelf erg bezig met de sfeer in het stadion. Zo had ik het idee om katrollen in het stadion te laten hangen om tifo's te kunnen ophangen... En Ghelamco heeft dat onmiddellijk geïntegreerd. Het zou een nieuwe start zijn. Het Koning Boudewijnstadion is niet zo populair bij de fans. Met die piste straalt het geen voetbal uit, dit stadion wel."