Belgische ploegen breken absoluut record in Europa - coëfficiënt viert hoogtij

Zowel Gent, Genk als Anderlecht hebben de volgende ronde van de Europa League weten te bereiken. Daardoor blijven ze maar potten breken in Europa én hebben ze een absoluut record gebroken.

België blijft voorlopig dan waarschijnlijk wel nog op de negende plaats in het algemene klassement, voor dit seizoen staan we stevig zesde. Volgend seizoen schuiven we zeker voorbij Oekraïne naar stek acht, al levert dat niet meteen iets extra op.

Maar met oog op de veranderingen in de Champions League is het belangrijk dat we in de top-10 blijven staan en met deze straffe campagne lijkt dat de komende jaren alvast een zekerheidje.

Bovendien hebben de Belgische teams samen een record gebroken. Ze hadden al een gemiddelde van 9,500 punten (samen 47,5 punten) verzameld, maar deden daar nog een schepje bovenop. Genk won (2 extra punten), Gent speelde gelijk (1 extra punt) én de drie teams gingen door: nog eens drie extra punten.

Slotsom: zo goed deden de Belgische teams het nog nooit, want er werden al 52,5 punten gepakt. Het vorige record van 1981-1982 stond op 'amper' 51 punten. Met nog drie ploegen in de running kunnen we ook in de volgende ronde(s) mogelijk nog wat interessante punten sprokkelen.