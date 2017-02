Gent staat voor unieke kans: "Dit kan once in a lifetime zijn, al gaat Tottenham vliegen"

AA Gent staat voor wat één van de mooiste avonden in de clubgeschiedenis kan zijn. Voor een vol Wembley heeft het de kans om Tottenham uit de Europa League te knikkeren. Ook voorzitter De Witte is in zijn nopjes.

"Kwalificatie in dit stadion, tegen een Engelse topclub, dat zou once in a lifetime kunnen zijn", aldus voorzitter Ivan De Witte, of Ivan The White hier, in Het Laatste Nieuws. Makkelijk wordt het alleszins niet, zelfs niet met die 1-0 voorsprong.

Ik herinner me de gezichten van de bestuursmensen van Tottenham, not so happy -Ivan De Witte

Dat weet ook De Witte. "Tottenham gaat vliegen in die eerste twintig minuten. Maar als we die fase zonder kleerscheuren overleven, ga ik rekening houden met een stunt." Die kwam er eigenlijk al in de heenwedstrijd.

"Ik was fier", geeft De Witte aan. "Ik herinner me de gezichten van de bestuursmensen van Tottenham, not so happy." Het doel voor vanavond is duidelijk, de bestuursmensen van Tottenham ook not so happy maken. "We zijn hier nu, we willen winnen."