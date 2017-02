Erg straffe cijfers voor Mechelen, dat beter doet dan Chelsea, Atlético en Juventus

Foto: © photonews

Clean sheet nummer 9 voor Colin Coosemans, nummer 14 in totaal voor KV Mechelen. "Mooie statistieken", glunderde Colin Coosemans niet onterecht. Als we het vergelijken met de grote competities in Europa, dan staat Malinwa er erg goed voor.

Butelle heeft individueel nog steeds het meeste clean sheets, maar KV Mechelen doet met 14 clean sheets op 27 wedstrijden heel erg straf op teamgebied.

"Hopelijk komen er nog een paar bij", glunderde Coosemans na de 3-0-overwinning tegen Lokeren. Maar toch: Malinwa doet het nu eigenlijk al geweldig.

Kopenhagen doet nóg straffer in Europa, met 15 clean sheets in 22 wedstrijden en ook PSG zit sinds dit weekend aan 15 keer zonder tegendoelpunt, maar verder doet niemand beter in Europa.

Feyenoord zit aan 14 in 23 matchen, Celtic doet even goed in 25 wedstrijden. Chelsea? Dat hield 'amper' 13 keer de netten ongeschonden voorlopig, Juventus en Atlético Madrid zitten zelfs maar aan 12 op dit moment.