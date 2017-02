Julien De Sart is Man van de Match, maar fans lachen hem uit

De Belgische middenvelder Julien De Sart herleeft sinds zijn uitleenbeurt aan Derby County. Hij krijgt opnieuw speelminuten en presteert goed. Maar zijn laatste wedstrijd heeft niet iedereen overtuigd.

Derby County speelde 0-0 tegen Burton. Achteraf werd Julien De Sart door de club aangewezen als Man van de Match, maar daarop kwam veel negatieve commentaar van de supporters. “Is dit een grap?", "Hoe kon hij deze prijs in godsnaam ontvangen?" en "Was Stevie Wonder onder de kiezers?"

Hij is bekend voor zijn passenspel en mooie lange ballen, maar dat kon de fans niet overtuigen. “Kreeg hij de prijs voor zijn passen naar Burton of naar zijn vrienden in de tribune? De weg naar Luik ligt nog open voor de jonge Belg.