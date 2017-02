Moet er in België na Europese duels op maandagavond gevoetbald worden? Jullie meningen liggen duidelijk uiteen

Foto: © photonews

Donderdag staat er voor het Belgische voetbal veel op het spel in de terugwedstrijden in de Europa League. Michel Louwagie trok echter aan de alarmbel, omdat de wedstrijden van zondag (in de strijd om POI) eigenlijk primeren. We verbinden zijn 'vraag' aan ons Debat van de Week.

Zou het een oplossing zijn om de competitieduels van de Belgische ploegen die in Europa actief zijn te verschuiven naar maandagavond? Dat was de insteek van ons wekelijks debat.

In onze poll waren de lezers zowel te vinden voor het huidige systeem als voor het voorstel dat Louwagie aanhaalt. Een dikke zestig procent ziet voetbal op maandagavond niet zitten, een kleine veertig procent dan weer wel.

Het kamp dat tegen het idee is, vreest voor nog minder volk in de Belgische stadions. Men verwijst hiervoor naar het moeilijke verhaal van de Croky Cup. Als je van een verre verplaatsing - pakweg Zenit - terugkomt, is een extra rustdag geen overbodige luxe, hoorden we bij de believers. Zij die de kerk in het midden willen houden, pleiten voor en duel op neutraal terrein. (Lees HIER alle reacties nog eens na)