Getalm rond Eurostadion zorgt ook voor wrevel bij fans: Europese finales in Bakoe, Astana, Haifa of Tbilisi? Het zou Brussel moeten zijn

Foto: © Photonews

Ook in 2019 zullen we geen finale van een Europees toernooi te zien krijgen in ons Belgenlandje. Doen de teams het met drie vertegenwoordigers na Nieuwjaar (en straks ook bij de laatste 16?) goed, dan is het gebrek aan een Eurostadion voorlopig een doorn in het oog.

Een extra reden om het Eurostadion er zo snel mogelijk te laten komen? Volgens de fans is het duidelijk: zo kan het voetbal opnieuw naar België komen. Het is al erg lang geleden dat we nog eens iets konden en mochten organiseren op onze eigen bodem (EK 2000) en een Europese finale hosten zou ook eens leuk zijn.

Temeer de kandidaturen die zijn binnengelopen voor 2019 alvast toont dat een Eurostadion wel degelijk kans zou maken. Voor de finale van de Champions League zal gekozen worden tussen Madrid en ... Bakoe. Het Olympisch Stadion - waar ook op het EK 2020 zal worden gespeeld - is erg mooi en groot, maar de neutrale voetbalfan zit niet te wachten op een tripje naar Bakoe voor een finale tussen pakweg Barcelona en Bayern München.

Voor de finale van de Europa League wordt verder gedacht aan Tbilisi, bij de Europese Super Cup staan Astana, Haifa, Tirana en Gdansk tussen de kandidaturen - die je hier nog eens volledig kan bekijken.