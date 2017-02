Ongeziene wending: Eurostadion krijgt onverwachte meevaller vanuit Grimbergen

Foto: © Edgar Makanga

Eerder deze week kwam het Schepencollege van Grimbergen samen en op de agenda stond maar één belangrijk punt: het Eurostadion. Zij gaven toen nog een negatief advies, maar ondertussen is er een verrassende wending.

De buurtweg die over Parking C loopt, daarover ging het de voorbije weken meermaals. Verder had het Schepencollege in Grimbergen geen bezwaren tegen het Eurostadion.

Maar in de gemeenteraad heeft nu toch anders beslist. Met een nipte meerderheid werd uiteindelijk voor het afschaffen van de buurtweg op Parking C gestemd.

En dat is bijzonder goed nieuws voor de bouwers, die nu mogelijk eindelijk toch aan de slag kunnen richting het verder verloop van het Eurostadion.