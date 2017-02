Stormweer bezorgde Gent-fans bijna anti-climax: "Anderhalf uur vast, dat zijn vier pintjes minder"

Foto: © Benjamin Bundervoet

De trip naar Wembley is voor veel fans van AA Gent een hoogtepunt in hun supportersbestaan. Maar voor enkelen onder hen dreigde de reis naar Londen op een sisser uit te draaien.

Wegens gevaar voor storm op zee zaten zo'n 400 supporters donderdagvoormiddag vast in Calais. Daar namen ze normaal om 11u15 de boot richting Dover, waar ze hun tocht richting Wembley zouden verderzetten.

Water en chips

Vijf van de 47 Gentse supportersbussen moesten echter anderhalf uur wachten in het Franse noorden. Daar deelde de civiele bescherming water en chips uit. De ferry die normaal om 11u15 zou uitvaren, zal nu vertrekken om 12u20.

"De storm op zee zag er behoorlijk gevaarlijk uit", vertelt Benjamin Bundervoet, de Gentse mascotte die eveneens vastzit, aan Voetbalkrant.com. "We hebben nu de garantie gekregen dat we er toch bij zijn vanavond. Al zullen we door de vertraging vier pintjes minder kunnen drinken." (lacht)