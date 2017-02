Spelersmakelaar over zaak-Lokilo: "Ze zijn natuurlijk niet verplicht op zo'n contractvoorstellen in te gaan"

Woensdag werd bekendgemaakt dat RSC Anderlecht de rechtszaak tegen voormalig jeugdspeler Jason Lokilo gewonnen heeft. Daardoor kunnen Belgische clubs vanaf nu spelers jonger dan zestien jaar vastleggen. Spelersmakelaar Guy Vandersmissen geeft zijn mening daarover.

Anderlecht had de 12-jarige jeugdspeler Jadon Lokilo 75.000 euro gegeven om op zijn zestiende meteen een profcontract te tekenen bij de club. Hij nam het geld aan, maar vertrok toen naar Crystal Palace en daar is de hele rechtszaak rond ontstaan, die Anderlecht nu gewonnen heeft. (Het volledige verhaal kan u hier lezen.)

"Zo'n contracten bestonden al langer, maar spelers vertrokken dan toch op hun zestiende naar het buitenland," zegt Vandersmissen. "Nu het rechtsgeldig is, weten spelers en ouders wat de gevolgen zijn als de afspraken niet worden nageleefd. Voor de spelers is het iets complexer, maar ze zijn natuurlijk niet verplicht op zo'n contractvoorstellen in te gaan."

"Zo'n afspraken tussen min 16-jarige spelers en clubs gebeuren trouwens al langer. Vaak gaat het om het dekken van de kosten voor de ouders: internaat, vervoer, opleiding, onderwijs,... Het is zoals altijd een voordeel voor grote clubs, die de meeste macht hebben. En laten we nu even eerlijk zijn over die schadeclaims. Als een topclub een speler echt wil hebben, kan zo'n bedrag zoals bij Lokilo (140.000 euro) er ook wel bij," oordeelt Vandersmissen in Het Belang van Limburg.