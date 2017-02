Tessa Wullaert maakte indruk ... en is speelster van de week

Tessa Wullaert is sinds ze de Gouden Schoen wist te winnen erg goed bezig. Vorig weekend speelde ze ook in de Bundesliga de pannen van het dak. Daarvoor is ze nu beloond.

Tegen Sand moest Wolfsburg op papier zeker kunnen winnen en dat deed het ook. Wolfsburg nam de wedstrijd meteen in handen, Tessa Wullaert had in die wedstrijd een erg belangrijk aandeel met een doelpunt én twee assists.

Het leverde haar een nominatie op als speelster van de speeldag in de Bundesliga. Ook u kon daarvoor meestemmen en dat heeft wel degelijk geloond.

Met 29% van de stemmen ging ze Melanie Behringer (21%) en Mandy Islacker (21%) vooraf in de top-3 van de twaalfde speeldag. Proficiat Tessa!