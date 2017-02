Tottenham kon nog niet overtuigen in Wembley: "Maar het ligt niet aan het stadion"

Foto: © photonews

Als er iets is wat de Gentse fans hoop kan geven, is het wel dat Tottenham nog niet fantastisch speelde op Wembley. Harry Kane wil daar nu iets aan veranderen.

"Ik denk niet dat het aan het stadion lag", aldus Kane op de persconferentie vooraf. "Er waren andere stadions waar we ook slecht gespeeld hebben. Natuurlijk wil men Wembley als een excuus zien, maar wij bekijken het niet op die manier. De laatste keer wonnen we er trouwens."

Je zag hoe blij de fans van Gent waren toen ze ons klopten -Harry Kane

"Het voelt ook steeds meer aan als thuis spelen. Hopelijk kunnen we doorgaan en er nog een paar keer gaan spelen. We hebben ook onze slogans en foto's opgehangen in de kleedkamer om het zo vertrouwd mogelijk te maken."

Over de mogelijke uitschakeling wil hij niet hebben. "Dat het een ramp zou zijn als we ons niet kwalificeren? Dat toont alleen maar aan hoe we geëvolueerd zijn. We zijn een grote club in Europa nu. Je zag hoe blij de fans van Gent waren toen ze ons klopten."