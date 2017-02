Gent én Tottenham op volle sterkte voor mythische avond: "Dit is een finale, die moeten we winnen met de beste spelers"

AA Gent kan vanavond toch een beetje geschiedenis schrijven. Het kan immers Tottenham Hotspur uitschakelen op het mythische veld van Wembley. Makkelijk wordt het alvast niet.

De Spurs kunnen het zich immers niet veroorloven om te verliezen. "We zullen een team tussen de lijnen brengen om te winnen", aldus Pochettino, die ook in Gent al een stevig team tussen de lijnen bracht. Toen werd onder meer Eriksen nog gespaard. Dat zien we nu niet gebeuren.

"We hebben een grote kans om door te gaan naar de volgende ronde, het is echt een finale, een beslissende wedstrijd voor ons", ging de oefenmeester van Tottenham Hotspur verder. "We staan 1-0 achter en we moeten die situatie omdraaien met onze beste spelers."

Ook Hein Vanhaezebrouck is zich daarvan bewust. "Tottenham speelde in Gent misschien aan 50% van hun kunnen, maar op Wembley zullen ze aan 100% spelen", aldus de coach van Gent op de persconferentie vooraf.

Bij AA Gent raakten Brecht Dejaegere en Moses Simon net op tijd fit voor de confrontatie. Bekijk hieronder wat Hein Vanhaezebrouck te zeggen had over de wedstrijd. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

