Anderlecht - Genk kan je 50.000 euro opleveren!

Deze week is weer feestdag in de Jupiler Pro League. En je kan een bonus van 50.000 euro krijgen als extraatje. Hoe? Dat leggen we graag even haarfijn uit!

Bij Unibet maak je kans om €50.000 cash te verdienen door jouw voetbalkennis optimaal te gebruiken. Voorspel de eerste doelpuntenmaker & de minuut van het eerste doelpunt bij Anderlecht vs. Genk, dan maak jij kans op de hoofdprijs van €50.000! Het mooiste van alles? Meedoen is volledig gratis. De wedstrijd tussen Anderlecht en Genk wordt gespeeld op 26 februari.

Opmerkelijk: liefst 47% van de inzendingen kiezen voor Teodorczyk als eerste doelpuntenmaker, terwijl Tielemans (15%), Hanni (8%) en Pozuelo (4%) op grote afstand volgen. Er zijn ook al 4 mensen die op Bizot gokten, terwijl er eentje koos voor Boeckx.

Qua minuten wordt er vooral gegokt op minuten 12 tot 34. Terwijl we dit schrijven, zijn er alweer mensen die zich hebben ingeschreven. We zijn al met meer dan 8000!

Let op:

- Nadat jij de voorspelling hebt gedaan, kan deze niet meer veranderd worden.

- Om jouw tweede voorspelling te ontvangen, dien jij minimaal €25 in te zetten op voetbal (weddenschappen dienen afgehandeld te zijn).

- Om jouw derde voorspelling te ontvangen, dien jij nogmaals €25 in te zetten op voetbal (weddenschappen dienen afgehandeld te zijn).

- De €25 die ingezet dient te worden, mag verdeeld worden over meerdere weddenschappen.

- De werkdag nadat jij voor €25 hebt ingezet, ontvang je een notificatie in je berichtenbox met jouw volgende voorspelling.

- Enkel weddenschappen geplaatst tussen zaterdag 11 februari om 0:00 en zaterdag 25 februari om 23:59 tellen mee voor de promotie.