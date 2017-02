Tottenham is eruit geknikkerd, who's next voor Gent? "Man United, een k*tploeg als Krasnodar en liefst van al géén Belgische tegenstander"

Foto: © photonews

De spelers van AA Gent sprongen vorige keer een gat in de lucht toen ze in de zestiende finales van de Europa League aan Tottenham Hotspur werden gekoppeld. Ook nu hopen de meeste Buffalo's dat er iets na 13 uur een boeiende affiche uit trommel valt.

Brecht Dejaegere: "Ik verlang het meest van al naar Manchester United. Engelse ploegen liggen ons precies."

We kunnen tegenwoordig iedereen kloppen - Louis Verstraete

Louis Verstraete: "Voor mij maakt het niet zoveel uit. We kunnen tegenwoordig iedereen kloppen."

Anderson Esiti: "Laat de volgende tegenstander maar komen. Ik ben in de eerste plaats blij dat we in de volgende ronde zitten."

Thomas Foket: "Ik hoop op Krasnodar. Zolang we maar een k*tploeg treffen."

Ik ken de mogelijke opponenten nog niet en volg wijselijk de voorzitter - Michel Louwagie

Jérémy Perbet: "Voor mij mag het Lyon worden. Mijn hele familie woont er immers in de buurt."

Voorzitter Ivan De Witte: "Ik loot bij voorkeur géén Belgische ploeg. Daar hebben we de Jupiler Pro League voor. Doe maar Manchester United of AS Roma."

Manager Michel Louwagie: Ik ken de mogelijk opponenten nog niet. Ik volg dus wijselijk de voorzitter."