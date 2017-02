Alweer straffe mijlpaal in de maak voor Timmy Simons

Foto: © photonews

Club Brugge neemt het vanavond op tegen Zulte Waregem. Een leuke affiche voor beide ploegen, maar ook voor Timmy Simons. De ervaren rot van blauw-zwart staat namelijk opnieuw dicht bij een mijlpaal.

Als Simons tegen Zulte Waregem in actie komt, dan speelt hij zijn 300ste competitiewedstrijd voor Club Brugge. Er is dus opnieuw een knappe mijlpaal in de maak voor de kapitein van de regerende landskampioen.

De 40-jarige Simons speelde tussen 2000 en 2005 een eerste keer bij Club Brugge en is sinds 2013 opnieuw actief in het Jan Breydelstadion. Mogelijk is hij aan zijn laatste maanden als profvoetballer bezig, al staat de deur voor een extra seizoen nog steeds op een kier.