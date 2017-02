Thelin reageert op de loting: "Apoel is een stevige tegenstander"

Isaac Kiese Thelin was donderdag de redder van Anderlecht. Hij was degene die het doelpunt van de kwalificatie scoorde in de laatste minuten. Hij was vrijdag ook op de persconferentie voor de match van zondag tegen Genk.

De grote Zweed kwam natuurlijk terug op zijn doelpunt tegen Zenit waardoor Anderlecht doorgaat naar de achtste finale van de Europa League. “Iedereen onthoudt zijn eerste doelpunt. Deze wil ik opdragen aan een vriend die net papa geworden is,” zei Isaac Thelin.

Hij reageerde ook op de loting voor de volgende ronde. “Apoel is een stevige tegenstander. Maar we bekijken het match per match. We moeten nu eerst klaar zijn voor de wedstrijd tegen Genk.” Thelin gaf ook toe dat het een grote maand was bij paars-wit. “Ik ben erg blij om bij Anderlecht te spelen,” zei hij.