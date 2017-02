VIDEO: Emotionele Brecht Dejaegere vanuit Wembley: "Dit is zó mooi, net FIFA, maar duizend keer intenser"

Tijdens de stuntzege van AA Gent op Wembley moest Brecht Dejaegere nog voor het uur naar de kant. Reden? Twee stevige trappen, waarvan eentje Dele Alli rood opleverde. De middenvelder, wiens halve familie in de tribune zat, gaf een emotioneel interview achteraf.

Het vieren met de fans was dan ook heel mooi. “Het gevoel was fantastisch. Hoe moet ik het beschrijven? Zoals op FIFA, wanneer je het kampioenschap wint en allemaal naar de fans kan gaan, maar dan duizend keer intenser”, aldus Dejaegere na de wedstrijd.

Peter Brechtje

“Al die supporters van Gent, dat was enorm mooi. Op zo’n moment denk je aan alles. Al die opofferingen die je in de jeugd gedaan hebt, die mijn ouders ook gedaan hebben. Al die tegenslagen die je al meemaakte. Hiervoor doe je het. Dit is de beloning.

Alli kwam zich nog excuseren, het deed écht pijn -Brecht Dejaegere

“Mijn ouders waren er ook bij, dat was helemaal fantastisch”, aldus Dejaegere die nog meer heuglijk nieuws had. “Ik werd gisteren peter, de eerste in de familie”, verkondigde hij trots. Hij moest wel wat verduren en kon de wedstrijd niet uitspelen.

“Dele Alli is zich nog komen excuseren, maar het deed écht pijn.” Gelukkig zonder erg. “Het was vooral van het contact, maar ik voelde dat mijn knie niet meer oké was. Ik wou écht doorspelen, maar dan moet je aan de ploeg denken.”