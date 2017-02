Toch zorgen bij Gent na Tottenham: "Het zijn de ligamenten van de knie"

Foto: © photonews

Danijel Milicevic moest tijdens de rust binnenblijven in de catacomben van Wembley. De Zwitserse aanvallende middenvelder keek toch wat zorgelijk na de kwalificatie voor de 1/8ste finales.

Milicevic voelde iets in zijn knie, nooit een goed teken. "Ik kon echt niet meer door. De stabiliteit van mijn knie was helemaal weg. De dokters denken dat het de laterale kruisband is. Of ik me zorgen maak? Het is toch nooit goed om daaraan last te hebben."

Vandaag moet er meer duidelijkheid komen, maar voorlopig wordt er van een gunstige voorspelling uitgegaan. Milicevic zou een 14-tal dagen out zijn in het beste geval. En dus klaar zijn voor de play-offs. "Ja, en hopelijk play-off 1 hé", zei hij nog.