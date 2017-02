Dupré apetrots op AA Gent: "Het strijdershart van de spelers kon mij het meeste bekoren"

Foto: © Photonews

KAA Gent plaatste zich donderdagvond voor de achtste finales van de Europa League. Een straffe prestatie, als je je realiseert dat de ploeg van Hein Vanhaezebrouck niemand minder dan Tottenham Hotspur uit het toernooi knikkerde. Dat beseft ook Frédéric Dupré, trainer van de U19 bij Gent.

“Dit is fantastisch voor iedereen die AA Gent een warm hart toedraagt, hé”, zegt Dupré in een gesprek met Voetbalkrant.com. “We moeten eerlijk zijn: Gent heeft geluk gehad. Maar goed, geluk is soms een belangrijke factor in het voetbal. En dat telt ook, hé.”

"Een teken dat er goed werk wordt geleverd bij AA Gent" - Frédéric Dupré

“Als je op Wembley én tegen Tottenham kan doorstoten naar de achtste finales van de Europa League, is dat prachtig. Het is bovendien een teken dat er goed werk wordt geleverd bij AA Gent. Of het nog straffer is dan het parcours in de Champions League? Da’s moeilijk om te vergelijken.”

“Maar feit is dat je Tottenham, de derde uit de Premier League uitschakelt. Een ploeg die, samen met Chelsea, de minste goals slikt in de Engelse competitie. Als je tegen die ploeg dan twee keer kan scoren in één match, ben je goed bezig", aldus Dupré.

Strijdershart

Dupré, tijdens zijn actieve carrière als speler een man die altijd voorop in de strijd ging, is vooral te spreken over de mentaliteit van De Buffalo’s. “Het strijdershart dat ik bij de spelers van Gent zag, kon mij het meeste bekoren.”

“Dat was ontzettend mooi om te zien. Van de eerste tot de laatste: iedereen speler deed zijn job. In balbezit was het niet altijd even goed, maar in balverlies ging iedereen er voor de volle 100% voor. De spelers hebben zoveel gelopen… Ik was onder de indruk van hoe ze voor de dag kwamen.”