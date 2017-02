Geen excuses voor de top-3

Foto: © Louis Evrard

We zijn alweer een speeldag verder in de Super League en ook dit weekend staan er belangrijke duels op het programma. De top-3 heeft eigenlijk geen excuus.

Vrijdagavond opent Anderlecht de debatten met een duel tegen OH Leuven. Op papier zou paars-wit dus ook de punten moeten kunnen pakken in dat duel, temeer puntenverlies onwenselijk is.

Hetzelfde telt op zaterdag voor Standard en Gent. Zij gaan op bezoek bij respectievelijk Heist en Genk. De Limburgers willen graag punten pakken om zo helemaal los te komen van de bottom 3.

Tienen is bye dit weekend en hoopt dus dat de tegenstanders geen stunts uithalen, anders wordt het helemaal onmogelijk om nog de laatste plaats te ontlopen.