Vanhaezebrouck opvallend na Gentse kwalificatie? "Moet ik me verontschuldigen? Ik vind van wel"

AA Gent plaatste zich donderdag ten koste van Tottenham voor de achtste finales van de Europa League. De kwalificatie voor de volgende ronde kostte de Buffalo's bloed, zweet en tranen.

"Moet ik me verontschuldigen ondanks dat we gewonnen hebben?", opende Vanhaezebrouck met een opmerkelijke quote zijn persmoment. "Ik vind van wel, want ik speel om te winnen, mét goed voetbal. Maar de fans, spelers en het bestuur zullen blij zijn nu we Tottenham in twee matchen klopten."

"In Gent speelden we goed vorige week, daar mogen we trots op zijn. Net als ik vandaag (gisteren, red.) trots ben op onze mentaliteit."

Birger zijn Europees debuut op 17-jarige leeftijd was fantastisch - Hein Vanhaezebrouck

De Buffalo's traden niet op volle sterkte aan op Wembley. "We misten twee belangrijke spelers, en verloren er nog eens twee (Milicevic en Dejaegere, red.) halverwege. Als je bij Tottenham de vier beste mannen wegneemt, zijn ze ook veel zwakker."

"Maar onze invallers deden het goed, zowel Thomas Matton als Birger Verstraete", stak Vanhaezebrouck nog een pluim op de hoed van zijn wisselspelers. "Birger zijn Europees debuut op 17-jarige leeftijd was fantastisch."