Het wapen van Anderlecht in 2017

Foto: © Louis Evrard

OH Leuven is gewaarschuwd, want Anderlecht heeft zin om de drie punten te pakken. En daarbij heeft het een groot wapen.

In 2017 valt het eens te meer op: Anderlecht is bijzonder gevaarlijk op stilstaande fasen. Meer dan de helft van de doelpunten die ze maakten, kwamen er na een corner of een vrije trap.

Tegen Standard was het zo, in Gent vorige week opnieuw en alledrie de goals tegen Heist vielen ook al vanuit standaardsituaties. Het toont enkel aan dat paars-wit een extra wapen heeft.

Tegen OH Leuven wil het natuurlijk ook graag eens (flink wat) veldgoals maken, maar de Leuvenaars weten ook alvast waarvoor ze extra moeten opletten.