In de Europa League telt geen enkel land beter meer clubs dan... België

RSC Anderlecht, KRC Genk én KAA Gent wisten zich donderdagavond te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Op zich al heel uitzonderlijk, maar er is nog meer. Zo is België nu het best vertegenwoordigde land in de Europa League.

Ons land telt nog drie ploegen bij de laatste zestien. Een straffe prestatie, want geen enkel land doet beter of zelfs even goed als België. Enkel Duitsland en Rusland komen met twee ploegen nog in de buurt van ons land.

Met Anderlecht, Genk en Gent beschikt België dus nog over drie ploegen die in aanmerking komen om de Europa League te winnen. Al zou het nu wel eens écht moeilijk kunnen worden voor de Belgische clubs… Dubbele confrontaties met Manchester United, AS Roma en Schalke 04 zijn mogelijk.

Aantal clubs per land

3

België: Gent, Genk, Anderlecht



2

Duitsland: Schalke 04, Borussia Mönchengladbach

Rusland: Rostov, Krasnodar



1

Engeland: Manchester United

Spanje: Celta de Vigo

Italië: AS Roma

Nederland: Ajax

Frankrijk: Olympique Lyon

Turkije: Besiktas

Denemarken: FC Kopenhagen

Cyprus: APOEL Nicosia

Griekenland: Olympiakos