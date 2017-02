Ceulemans: "Voor mij is mijn trainerscarrière ook niet afgelopen"

Jan Ceulemans wil terug aan de slag als trainer, al zal dat niet in de Jupiler Pro League zijn. Hij was al trainer bij onder andere Aalst, Westerlo, Club Brugge en als laatste bij Deinze.

"Voor mij is mijn trainerscarrière ook niet afgelopen. Ik sta nog open voor alles, al ga ik er ook geen honderden kilometers meer voor rijden. Het zou dus bij een club uit de streek moeten zijn." Ceulemans beseft ook dat het niet meer op het hoogste niveau zal zijn, geeft hij toe in De Krant Van West-Vlaanderen. "Eerste klasse zal wel voorbij zijn. Je moet ook een beetje realistisch zijn. Hoe langer je uit die wereld bent, hoe moeilijker het wordt."

Dat hoeft niet per se een teleurstelling te zijn. "Maar ik heb ook in de lagere reeksen gewerkt en dat deed ik met evenveel plezier. Het is natuurlijk wel anders werken, maar als je in vierde provinciale verliest, zijn de mensen ook ontevreden. Dat is net hetzelfde als in eerste klasse. Ik wacht af, maar het is ook niet zo dat elke dag vijf keer op mijn telefoon kijk om te zien of er nog niemand gebeld heeft," grapt de Caje.