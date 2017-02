De 'Franse Inzaghi' van Gent: "Blij met goal tegen vierdeprovincialer, maar deze staat toch op één"

Voor de winterstop was Jérémy Perbet bijna afgeschreven. Hij ging vertrekken en Gent ging zelfs een andere spits halen: Darko Bjedov. Maar Perbet bleef en heeft in Gent de voorbije twee weken bijna zijn eigen standbeeld verdiend. Hein Vanhaezebrouck kan bijna niet meer om hem heen.

Perbet deed ook in Wembley wat hij altijd en overal al gedaan heeft: scoren. Er zijn van die spitsen die weinig uitmuntende kwaliteiten hebben, maar in zijn geheel gewoon doelpuntenmachines zijn. Denk maar aan Filippo Inzaghi, spits bij AC Milan en Juventus vroeger. Als u te jong bent om hem te kennen, ga hem maar eens opzoeken: geen snelheid, geen schitterende trap, geen techniek,... Maar wel bijna 200 doelpunten tijdens zijn carrière. Altijd en overal op de juiste plaats.

Perbet heeft meer techniek, meer snelheid, een betere trap..., maar is niet de warmbloedige Italiaan die Inzaghi was. "Ik ben blij met mijn goal, maar vooral met de kwalificatie van de ploeg", zei hij droogjes achteraf. Maar daar waren we uiteraard niet tevreden mee. "Nee, echt, ik ben blij met een goal tegen een vierdeprovincialer. Maar ja, tegen zo'n ploeg is nog iets specialer. En dan nog twee..."

En waar zou die goal in Wembley - in al zijn lelijkheid - in zijn top tien staan? "Ja, op één", moest hij na even aandringen toegeven. "Gezien de plaats, de ploeg en de emotie die eraan vasthing, moet hij wel op één staan. Qua gevoel? Op plaats drie. Eén en twee kunnen jullie wel raden..."

En met dank aan de fans van Gent. "We speelden praktisch thuis. De fans zijn er altijd voor ons..."