Jimmy De Jonghe voelt zich thuis op het Kiel: "Vroeger als klein manneke in de tribune, nu op het veld"

Foto: © jan mees

Dit weekend wordt er niet gevoetbald in de hoogste amateurafdeling. De spelers van KFCO Beerschot-Wilrijk kregen dan ook drie dagen vrijaf. Voor Jimmy De Jonghe komt het voetbalvrije weekend goed uit.

Jimmy De Jonghe is samen met Jan Van den Bergh de enige speler van KFCO Beerschot-Wilrijk die elke competitiewedstrijd volledig heeft gespeeld. De linksachter geniet van drie dagen 'vakantie' (van vrijdag tot zondag) in eigen land. "Ik weet dat Simon Vermeiren en Mo Messoudi enkele dagen naar het buitenland gaan, maar ik blijf gewoon thuis", zegt De Jonghe aan Voetbalkrant.

"Het voetbalvrije weekend komt me eigenlijk perfect uit. Ik dacht eerst aan een weekendje weg met de vriendin, maar zaterdagavond geeft een andere vriendin van ons een afscheidsfeestje. Ze vertrekt voor een paar maanden op Erasmus naar Indonesië. Omdat ik niet moet voetballen, kunnen we daar naar toe gaan", vertelt de linksback van Beerschot-Wilrijk.

Sterke groep

Er werd de voorbije week nog wel scherp getraind in Wilrijk, maar donderdagnamiddag kon de spelersgroep coach Marc Brys toch overtuigen om allemaal samen naar de sauna te gaan. "Voor zo'n initiatieven staat de trainer altijd open. Hij vindt het groepsgebeuren heel belangrijk. Zo leer je elkaar op een andere manier kennen, maar wij hadden al een sterke groep die elkaar door en door kent", aldus De Jonghe.

De goede sfeer in de kleedkamer is de rode draad door het verhaal van het 'vernieuwde' Beerschot-Wilrijk. "Vorig jaar hadden we al een hechte ploeg", zegt De Jonghe, die aan zijn tweede seizoen op het Kiel bezig is. "Maar ook dit seizoen is de sfeer uitstekend. Iedereen springt in de bres voor elkaar en dat weerspiegelt zich ook op het veld. We lopen en werken extra hard voor elkaar."

De Jonghe werd vorig jaar nog gehuurd van Club Brugge, dit seizoen is hij een volwaardige Beerschot-speler. "Ik heb me hier altijd thuis gevoeld. Als klein manneke zat ik op de tribune en nu sta ik op het veld. Het is en blijft een geweldige club om voor te spelen. De technische staf, de ploegmaats, ... Alles is hier perfect. En dan heb je nog de supporters. Veel eersteklassers zijn terecht jaloers op ons publiek. De atmosfeer op het Kiel heeft voor mij nog altijd iets speciaal", besluit De Jonghe.