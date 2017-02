Mourinho pakt uit met geweldig gebaar voor ontslagen Ranieri

Foto: Twitter

Leicester City bedankte donderdag trainer Claudio Ranieri voor bewezen diensten. De Italiaan leidde de club vorig seizoen verrassend naar de titel in de Premier League, maar de slechte resultaten van dit jaar deden hem de das om.

De beslissing om Ranieri te ontslaan, kwam Leicester al op veel kritiek te staan in Engeland. Ook Manchester United-trainer José Mourinho heeft zo zijn bedenkingen bij het ontslag van Ranieri.

Vrijdag, op zijn wekelijkse persbabbel, droeg de Portugees zelfs een shirt met daarop voor één keertje niet zijn eigen, maar wel Ranieri’s intitialen. Om zijn collega-trainer een hart onder de riem te steken en om een statement te maken.

"Leicester City zou zijn stadion naar Ranieri moeten vernoemen" - José Mourinho

“Die initialen zijn een eerbetoon van Ranieri. Leicester City zou zijn stadion naar Ranieri moeten vernoemen. Ik vind zijn ontslag moeilijk om te accepteren. Ik had het al moeilijk toen ik na de titel met Chelsea werd ontslagen, maar dat is eigenlijk niets in vergelijking met het ontslag van Ranieri”, aldus Mourinho.