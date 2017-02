Mancunian ging weg bij Chelsea van Mourinho: "Ik paste toen niet in zijn stijl"

Foto: © Photonews

Mourinho verkocht Juan Mata als manager van Chelsea aan Manchester United. Nu is de Portugees opnieuw coach van de Spanjaard. Volgens Mata zijn er nooit problemen geweest tussen hem en Mourinho.

"Soms veranderen dingen nou eenmaal in het voetbal. Daar moet je mee leren leven. Toen ik met Mourinho samenwerkte bij Chelsea speelde ik op een gegeven moment niet veel meer. Ik kon in die periode naar een mooie club als United vertrekken en dat was voor mij een uitgelezen mogelijkheid om weer aan speelminuten toe te komen", vertelt Juan Mata aan BBC.

Mata, dit seizoen bassispeler bij United, ontkent dan ook dat er ooit persoonlijke problemen geweest zijn met Mourinho. "Nee, de reden dat ik bij Chelsea toen weinig meer aan spelen toekwam had vooral tactische redenen. Ik paste toen niet helemaal in de stijl die Mourinho bij Chelsea voor ogen had. Ik heb het echter altijd goed kunnen vinden met hem: we werken nu weer samen bij United en het gaat meer dan prima."