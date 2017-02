Kortrijk-voorzitter dient Hein Vanhaezebrouck van antwoord

Foto: © photonews

KAA Gent knikkerde Tottenham Hotspur uit de Europa League en Hein Vanhaezebrouck was vanzelfsprekend erg fier op zijn manschappen. In zijn enthousiasme vroeg de Gent-coach zich af of er mensen zijn die Samuel Gigot een maand geleden al kenden.

De verdediger speelde voor de jaarwisseling nog bij KV Kortrijk, waar Gent hem in januari ging wegplukken. Gigot paste zich snel aan aan de manier van spelen bij Gent en deed het ook tegen Tottenham voortreffelijk. "Wie kende hem toen hij een maand geleden nog in de anonimiteit speelde bij Kortrijk?", aldus Vanhaezebrouck na de match in de Europa League.

Maar bij Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns schoten de uitspraken van Vanhaezebrouck niet meteen in het juiste keelgat. "Hein Vanhaezebrouck vraagt zich af wie Gigot een maand terug al kende. Wel: de scouts van Kortrijk die hem zijn gaan halen. Net zoals Mitrovic, Marusic, Poulain, Kums, Dejaegere, Zukanovic, Santini, ... KVK is een factor van kwaliteitsinjectie in ons voetbal", aldus Allijns via Twitter.

1/2 HVH vraagt zich af wie Gigot kende een maand terug? Wel de scouts van #kvk die hem zijn halen net zoals Mitrovic, Marusic, Poulain, .... — joseph allijns (@josephallijns) 24 februari 2017